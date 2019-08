Villar Perosa 2019, Juventus A-Juventus B: dove vedere l’amichevole in diretta streaming live online. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro o no?

Alle ore 17:00 prenderà il via la consueta sgambata di inizio stagione per la Juve di Maurizio Sarri: l’appuntamento di Villar Perosa 2019 è un appuntamento che si rinnova ogni anno, con i bianconeri che si ritrovano per far festa insieme a tutti i tifosi per festeggiare l’inizio del nuovo anno nella speranza che sia ancora vincente.

Come sempre ci sarà la tradizionale partitella in famiglia Juve A-Juve B, con i bianconeri del tecnico toscano che sfrutteranno questa sfida in famiglia tutta a tinte bianconere per affinare ulteriormente gli schemi proprio contro la formazione Under 23 della Vecchia Signora.

In molti si chiedono come poter guardare questa partita in diretta tv e streaming live online: la partita della Juventus sarà trasmessa in chiaro oppure no?

Diretta tv Villar Perosa 2019: dove vedere l’amichevole

L’amichevole di Villar Perosa Juventus A Juventus B sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Gli highlights della partita saranno però visibili sul canale tematico della Juve, in modo tale che tutti i tifosi bianconeri non si perdano nemmeno un’azione saliente dell’incontro.

Juve A Juve B non sarà perciò visibile in chiaro in tv: l’opzione free, quindi, per questa partita non è contemplata.

Streaming Juve A Juve B Villar Perosa: dove vederla online

La partita sarà visibile su Sky Go su pc, tablet e smartphone a partire dalle ore 16:30. Il calcio d’inizio invece è previsto alle ore 17:00. Quest’opzione, gratuita per tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto con il satellite di Murdoch, è molto utile per le persone che non possono stare materialmente davanti alla tv.

Probabili Formazioni Juventus A Juventus B

Potrebbe esserci l’esordio da titolare dal 1′ di Danilo nella Juve A, con i “grandi” che faranno scendere in campo Buffon, il neo acquisto brasiliano come terzino destro ed Alex Sandro dalla parte opposta. A centrocampo Rabiot confermato dal 1′ insieme a Pjanic e Matuidi. In avanti invece provato Dybala falso nueve.

Juventus A (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

Juventus B (4-3-3): Garofani, Leo, Verduci, Leone, Vlasenko, Gozzi, Penner, Ahamada, Sene, Moreno, Stoppa. Allenatore: Zauli

