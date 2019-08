Icardi alla Juve, Calciomercato: Chiellini non le manda a dire!

Mauro Icardi alla Juventus? Anche Giorgio Chiellini, capitano dei bianconeri, dice la sua su questa possibile operazione di calciomercato.

Mauro Icardi arriverà alla Juventus oppure no? E’ stato chiesto a Giorgio Chiellini che, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha detto la sua su questa possibile operazione di calciomercato. In tal senso, però, il roccioso centrale bianconero ha le idee molto chiare.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: Chiellini dice la sua

Nelle dichiarazioni di Chiellini è insito ciò che lui pensa non solo riguardo al possibile affare Icardi-Juve, ma anche e soprattutto qual è il suo pensiero sullo stato attuale della rosa bianconera, in particolar modo in attacco.

L’esperto difensore centrale della Nazionale, infatti, ha definito questa operazione come puro “fantacalcio”. Insomma, non crede che questo affare andrà in porto e, di fatto, che ci sia davvero una trattativa vera e propria per portarlo a Torino.

Allo stesso tempo, però, Chiellini ha aggiunto che in rosa al momento ci sono attaccanti validissimi e di talento, facendo intendere che in bianconero Maurizio Sarri non avrebbe -forse- bisogno dell’argentino dell’Inter.

