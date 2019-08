Mauro Icardi alla Juventus? Sembra poter essere questo il colpo di calciomercato dei bianconeri negli ultimi giorni di trattative.

Luciano Moggi però dice di no. L’ex direttore generale della squadra piemontese ha scritto il suo solito editoriale su Libero, arrivando a sottolineare: “Icardi non andrà mai alla Juventus”. Viene da chiedersi perché, ovviamente le divergenze tra le due società senza contare quanto accaduto in passato.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: Moggi “Non accadrà mai”

Situazioni complicate da definire, con colpi di scena clamorosi come quando saltò lo scambio Mirko Vucinic per Fredy Guarin nel gennaio del 2014. Intanto poi ci sono Napoli e Roma che spingono per l’attaccante argentino.

Lui vorrebbe andare alla Juventus, ma siamo sicuri che Antonio Conte e Beppe Marotta sarebbero felici di rivederselo contro con la maglia della loro ex squadra?

