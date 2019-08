Mario Mandzukic al Bayern Monaco: intrigo di calciomercato Juventus oppure realtà? Il futuro del croato è in bilico: le ultimissime news sul suo futuro.

L’amichevole di Villar Perosa non ha scacciato i dubbi attorno al destino di Mario Mandzukic: rimane alla Juventus oppure si trasferirà altrove? Il suo futuro è in bilico in quanto ci sono due squadre particolarmente interessate a lui, entrambe proenienti dalla Germania, in Bundesliga.

Mandzukic al Bayern Monaco, Calciomercato Juventus: offerta in arrivo

Il Borussia Dortmund al momento è l’opzione più percorribile ma il croato preferirebbe andare altrove. L’opzione dei gialloneri, benché concreta, non intriga particolarmente la punta croata, ormai lontana dai progetti di Maurizio Sarri, il quale gli preferirebbe Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

Ecco allora che potrebbe tornare in auge un club nel quale il ragazzo ha già giocato: stiamo parlando del Bayern Monaco di Kovac, suo ex compagno di squadra che rappresenterebbe non solo un’idea suggestiva ma anche e soprattutto un’idea di calciomercato ideale per tutti.

Per la Juventus, un’eventuale cessione ai bavaresi rappresenterebbe una garanzia dal punto di vista del pagamento, mentre per il ragazzo questa opzione gli garantirebbe un ingaggio uguale a quello che oggi percepisce tra le fila dei bianconeri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK