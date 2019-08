Paul Pogba alla Juventus: il francese dovrebbe rimanere al Manchester United, ma nelle ultime ore un club si è tirato indietro. Sarà assalto bianconero?

Una formazione si tira indietro per Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United, infatti, con tutta probabilità in questa sessione rimarrà in Premier League, tuttavia non è ancora detta l’ultima parola. Il motivo? La Juventus di fatto, ad oggi, è l’unica formazione in corsa per il mediano classe 1993.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: il piano

Fabio Paratici al momento ha un piano ben preciso: cercare di lavorare ai fianchi i Red Devils, spingendo soprattutto con l’agente di Pogba, il potente Mino Raiola, il quale è di fatto un grande alleato della Vecchia Signora complice, ad esempio, il trasferimento di De Ligt alla Juve.

Ecco, la carta da poter giocare da parte della società di Corso Galileo Ferraris è proprio il procuratore del francese, il quale ha senz’altro un peso importante all’interno del calciomercato e nelle decisioni finali di ogni operazione.

Al momento, tuttavia, il ragazzo dovrebbe, salvo clamorosi colpi di scena, rimanere a Londra per almeno altri sei mesi. Insomma, se ne dovrà riparlare tra qualche mese, ma il Real Madrid al momento è fuori dai giochi. I Blancos, infatti, hanno deciso di tirarsi indietro per la corsa al francese ed il motivo è semplice: troppi costi e troppo poco tempo per chiudere l’operazione.

