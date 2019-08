Higuain resta alla Juventus, Calciomercato: sarà il Pipita il grande acquisto

Higuain resta alla Juventus, questa sembra essere la notizia di mercato più attuale in casa bianconera. Il Pipita ha più volte dichiarato di voler restare a Torino e giocarsi le sue carte.

Gonzalo Higuain è legatissimo alla Juventus, lo scorso anno la sua partenza lo ha fatto soffrire e non poco. Quest’anno è tornato dopo essere stato a Milano e a Londra. Vuole giocarsi le carte in maglia bianconera, giocare al fianco di Ronaldo e convincere Sarri.

Higuain, sarò lui il grande acquisto bianconero

Per i tifosi è lui l’attaccante su cui puntare per la prossima stagione. Niente Icardi e niente Milik. Per i supporters bianconeri, l’attaccante argentino può ancora dire la sua in attacco e soprattutto al fianco di Ronaldo può diventare un’arma devastante. Inoltre, Sarri, che lo conosce bene potrebbe farlo rinascere soprattutto dal punto di vista mentale.

Più volte, l’allenatore bianconero avrebbe fatto capire che il futuro di Higuain alla Juve fosse segnato definitivamente, ma forse non è così. Infatti, l’argentino si è messo in evidenza in questa pre season dimostrando di poter essere anche decisivo se in condizione fisica ottimale. Dopo alcune estati dove si è presentato in ritiro in ritardo di condizione, quest’anno il Pipita è tornato alla grande e soprattutto sembra essere pronto a prendere per mano la “sua” Juve.

