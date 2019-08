Icardi al Napoli, Calciomercato: la Juventus si tiene Higuain e Dybala

Icardi al Napoli potrebbe essere il grande colpo di mercato dei partenopei. L’attaccante argentino piace al Presidente De Laurentiis da anni e quest’anno finalmente potrà regalarlo ai tifosi.

Il Napoli sembra aver trovato l’accordo con l’Inter e soprattutto con Mauro Icardi per il passaggio dell’attaccante in azzurro per la prossima stagione. Si attendono conferme da Napoli e naturalmente una nota ufficiale da parte dei nerazzurri.

Icardi al Napoli, la Juventus punta Milik o tiene Higuain?

Adesso la Juventus sembra avere qualche difficoltà in termini di numeri e scelte in attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo sembra essere davvero l’unico certo di giocare con la maglia bianconera la prossima stagione. Mandzukic sembra essersi promesso al Bayern Monaco, Dybala è ancora in bilico tra Torino e Milano, Higuain dopo il rinnovo di Dzeko non andrà alla Roma, ma il Monaco ha messo il Pipita nel mirino anche se quest’ultimo vorrebbe restare.

Se Icardi va al Napoli, Milik difficilmente resterà a fare la riserva dell’argentino. Antonio Conte avrebbe anche pensato di farlo inserire nella trattativa e portarlo a Torino, ma secondo alcune indiscrezioni anche la Juventus potrebbe essere interessata all’attaccante polacco che si sposerebbe a pieno con il tipo di gioco offensivo di Sarri e con Cristiano Ronaldo al suo fianco.

