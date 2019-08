Isco alla Juventus, Calciomercato: arrivano conferme dalla Spagna

Isco alla Juventus è una di quelle trattative nascoste e silenziose che però possono fare un gran rumore. Infatti, i bianconeri starebbero lavorando a fari spenti per portarlo a Torino.

Isco piace alla Juventus e non solo. Il Paris Saint Germain avrebbe chiesto informazioni all’agente del giocatore e anche al Real Madrid. Ma il fantasista spagnolo avrebbe dato l’ok solo per un eventuale trasferimento a Torino in maglia bianconera.

Ronaldo chiama Isco alla Juventus

Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato ad Isco di lasciare Madrid e trasferirsi a Torino per giocare con la maglia della Juventus e seguire la sua stessa scelta fatta un anno fa. Il centrocampista d’attacco sarebbe entusiasta di provare una nuova esperienza di vita e aggiungere un nuovo tassello alla sua carriera. A Madrid i giornalisti sono certi che esiste una trattativa in corso, ma che non se ne parla perchè il Real sta lavorando per portare Pogba in Spagna e non vorrebbe farsi trovare “debole”.

Il Manchester United non ha nessuna intenzione di privarsi del campione del mondo che spera invece di poter andare a giocare in Liga con il suo mentore Zinedine Zidane. Se il Real dovesse far tutto di fretta lo United potrebbe anche alzare le pretese e per questo tutto va fatto con calma. La Juve attende gli sviluppi e prepara il colpo Isco o…Kroos o Modric?

