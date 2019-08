Il malore Sarri lo costringerà a saltare Juventus Triestina. Il tecnico non sarà in panchina per l’ultima amichevole che aveva richiesto proprio lui.

Lo avevamo visto un po’ acciaccato a Villar Perosa, questo dopo un malore che aveva accusato sul pullman. Non ci sarebbe nessun problema in merito, ma si tratterebbe solo di un forte stato infantile. Al momento non ci sono informazioni in merito e non sappiamo se recupererà per la gara contro il Parma di sabato prossimo.

Malore Sarri, Juventus Triestina: niente panchina per il mister

Il tecnico rimane dunque fuori dalla prima gara importante dei bianconeri, quella che dovrebbe raccontarci la formazione ufficiale in vista della sfida contro il Parma che aprirà il campionato. Peccato perché questo test, proprio per questo motivo, ha una straordinaria importanza.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK