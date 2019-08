Il calciomercato Juventus potrebbe portare a tre colpi molto importanti dal Lione squadra francese partita molto bene quest’anno.

Secondo il Corriere dello Sport un emissario della squadra bianconera era in Francia per seguire la partita contro l’Angers e ha messo nel mirino tre calciatori di grande prospettiva. Si tratta del 1997 Lucas Tousart, il 1998 Housseme Aouar e infine il 1996 Moussa Dembele. Tre giovani che possono arrivare anche se non subito.

Calciomercato Juventus, tre colpi dal Lione

Giocatori talentuosi hanno dimostrato di poter fare la differenza, ma che devono crescere ancora molto. Aouar ha segnato, mentre Dembele ha addirittura realizzato una doppietta in una gara a senso unico e che ha spaventato il Paris Saint German.

Sono diversi i calciatori importanti che possono fare la differenza, ma al momento la società pare felice della sua rosa e punta a giocatori che arriveranno magari nel futuro. Staremo a vedere.

