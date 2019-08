Cuadrado rinnova, Juventus: Sarri ha chiesto la conferma del colombiano

Rinnovo Cuadrado in vista in casa Juventus. Il colombiano piace e non poco al neo tecnico bianconero Maurizio Sarri che lo ha già provato in altre posizioni del campo.

Maurizio Sarri, in queste prime settimane, ha voluto capire il “materiale” a disposizione per poter mettere in campo la sua nuova Juventus. Molti giocatori non lo hanno convinto e sono stati lasciati liberi di partire, mentre alcuni hanno dato delle idee interessanti all’ex tecnico di Napoli e Chelsea. Uno di questi è Juan Cuadrado.

Cuadrado, il colombiano sarà il jolly bianconero

Cuadrado rinnova con la Juventus. Qualche settimana fa qualcuno lo aveva messo sul mercato, ma non Sarri. A Stoccolma contro l’Atletico Madrid è stato schierato in una posizione già ricoperta in passato: il terzino destro. Esperimento riuscito con ottimi risultati.

La sua permanenza pertanto è certa, mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di rinnovo di contratto (scedenza giugno 2020). Inoltre bisogna considerare che con l’imminente partenza di Luca Pellegrini, restano solamente tre terzini di ruolo nella rosa di Maurizio Sarri: Danilo, Alex Sandro e De Sciglio. Pertanto il colombiano sarà un jolly importantissimo per Sarri e per la sua nuova Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK