Icardi vuole solo la Juve, Calciomercato: l’Inter vuole darlo al Napoli

Mauro Icardi vuole solo la Juventus. Questa è una notizia che circola da alcune settimane se non addirittura da mesi. Il forte attaccante nerazzurro non vorrebbe trattare con nessuna squadra in serie A.

Mauro Icardi è da sempre nel mirino della Juventus, l’Inter invece non vuole cederlo agli eterni rivali, ma darlo al Napoli. Marotta ha fatto capire che per privarsi di Icardi dovrà farlo portando Dybala a Milano, ma il possibile arrivo di Sanchez cambia tutto.

Icardi vuole la Juventus, ma l’Inter…

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal sito della Gazzetta, Maurito e il suo entourage (Wanda Nara su tutti), vogliono solamente la Juventus come altenativa all’Inter. Beppe Marotta accetterebbe di buon grado se non con lo scambio con Dybala, ipotesi che è sempre stata respinta con forza da Paratici e Agnelli.

Dopo l’uscita di scena della Roma, con il rinnovo di Dzeko, l’unico club ufficialmente in corsa per Icardi resta il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta provando a mettere pressione all’argrntino. Per l’attaccante argentino è pronta sul tavolo un’ offerta da 65 milioni di euro, con pagamento tutto cash oppure inserendo nell’affare Arkadiusz Milik.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK