Juventus Psg Women diretta streaming, segui la partita delle ragazze di Rita Guarino direttamente grazie a Internet.

La sfida non sarà trasmessa né in televisione né in streaming da nessun sito ufficiale. Però potremo seguirla comunque grazie ai social network delle due squadre. Quello della Juventus in questi casi offre anche la possibilità di vedere le azioni migliori tramite dei brevi video.

Juventus Psg Women diretta streaming, segui la partita online

La partita ci racconterà di due squadre pronte a vivere emozioni importanti in preparazione dei campionati ormai ai nastri di partenza. Inoltre ci sarà da vincere anche un trofeo, perché chi supererà l’altra sarà poi pronta ad alzare la Women’s Cup.

Singolare sarà l’emozione di Sara Gama che con il Paris Saint German ha giocato due stagioni dal 2013 al 2015, collezionando però appena 10 presenze e mettendo a segno una rete. Un brutto infortunio in quel periodo l’aveva costretta a rimanere a lungo fuori rosa. Oggi sarà in campo dunque da ex.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK