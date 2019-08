La Juventus prepara una grande cessione: Sarri ha dato l’ok

La Juventus prepara una grande cessione. Infatti, i bianconeri avrebbero trovato un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento in Germania di Mandzukic.



Mario Mandzukic sta per lasciare la Juventus. L’attaccante croato tornerà a giocare in Bundesliga e lo farà, secondo indiscrezioni, con la maglia del Bayern Monaco. Maurizio Sarri gli preferirebbe un centravanti come Icardi o come Milik e addirittura uno come Higuain. Proprio questa cessione potrebbe dare l’inizio alla vera e propria trattativa con l’Inter per l’argentino.

Mandzukic sul mercato: Sarri lo libera

Secondo alcune indiscrezioni in arrivo dai colleghi tedeschi, Mario Mandzukic sarebbe vicinissimo al Bayern Monaco. L’attaccante croato avrebbe fatto capire di vuole tornare in terra tedesca ma questa volta vuole farlo giocando con la squadra campione in carica, quella allenata da Kovac.

In Germania danno per fatta la chiusura della trattativa tra l’ex attaccante dell’Atletico Madrid e della Juventus con il Bayern. Si è parlato anche della presentazione ufficiale dell’attaccante anche se non si conosce ancora la data. Fabio Paratici ha voluto aiutare l’attaccante che non rientrando nei piani di Maurizio Sarri avrebbe fatto fatica a restare sapendo di non poter giocare. C’è ancora una distanza di circa 5/7 milioni per accontentare la richiesta e l’offerta tra le parti. Il Bayern Monaco non vorrebbe superare i 10 milioni di euro, mentre i bianconeri non vorrebbero farlo partire a meno di 15. La chiusura dell’affare avverrà per nelle prossime ore.

