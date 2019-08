Il calciomercato Juventus pone un rebus sia per quanto riguarda le uscite che per quanto riguarda le entrate.

C’è grande voglia di riuscire a costruire la migliore squadra possibile, ma le idee ancora non sono del tutto chiare tra uscite e entrate. Ora è il momento di provare ad approfondire e a capire cosa accadrà sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, rebus a centrocampo

In uscita sembravano esserci Blaise Matuidi e Sami Khedira, ma tutto potrebbe cambiare. Il tedesco è diventato imprescindibile con Maurizio Sarri che ha bloccato la sua cessione, trattenendolo come titolare. Il francese invece sembra avere poco mercato.

Proprio per questo il sacrificato potrebbe essere Emre Can anche perché porterebbe una grande plusvalenza. Il tedesco era arrivato appena un anno fa a parametro zero dal Liverpool. Ora è il momento di cercare di capire se sarà davvero lui il sacrificato.

Chi arriverà?

Difficile capirlo ora. Sicuramente i grandi obiettivi erano Paul Pogba e Christian Eriksen ora bloccati dalla chiusura in entrata, e quindi per trovare sostituti, del calciomercato inglese. L’idea Sergej Milinkovic-Savic sembra piuttosto tramontata. L’alternativa Roberto Gagliardini invece non scalda la piazza.

