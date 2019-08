Paulo Dybala all’Inter? Difficile come il calciomercato Juventus possa variare le rose nelle ultime settimane di questa sessione.

Secondo quanto riportato da Il Giornale pare che la Joya sia stato visto insieme a dirigenti dell’Inter sul Lago di Como al ristorante Villa d’Este. La notizia potrebbe portare a una situazione molto interessanti verso il futuro del calciomercato bianconero.

Dybala all’Inter? Calciomercato Juventus: Joya visto con dirigenti nerazzurri

Si parla ovviamente dello scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi, una trattativa difficilissima per tanti motivi. Una cosa che potrebbe portare a rimorsi e a preoccupazioni per il pubblico di entrambe le fazioni. C’è poi da capire un rapporto non proprio semplice tra Beppe Marotta e Fabio Paratici una volta colleghi indivisibili e ora avversari.

Icardi invece sarebbe pronto a vestire la maglia numero 9 per diventare titolare nella Juventus di Cristiano Ronaldo. Una coppia che farebbe spavento a ogni club in Europa. Con il rischio di perdere però il numero 10 e di rivederselo contro a fare la differenza. I rapporti con Dybala però sono tesi e il gol contro la Triestina ne è la dimostrazione.

