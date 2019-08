Eriksen alla Juventus? Calciomercato: il danese ci spera!

Eriksen alla Juventus potrebbe essere uno dei colpi finali di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista danese ha dimostrato personalità e intelligenza tecnica nella sua carriera.

Secondo quanto riportato da ESPN pare che il calciatore abbia ancora una volta rifiutato l’offerta di 11 milioni di euro l’anno che gli ha presentato il Tottenham per rinnovare il suo contratto in scadenza 2020. Questo perché spera di partire magari già in questa sessione.

Eriksen alla Juventus? Calciomercato: opzione parametro zero

Il rischio degli Spurs è quello di perdere il ragazzo a parametro zero a giugno prossimo e per questo probabilmente si valuterà una cessione nonostante il calciomercato inglese sia chiuso in entrata.

La Juventus ha già dimostrato però in questi casi che non ha fretta ed è anche in grado di aspettare. Questo perché un colpo a parametro zero come questo fa gola. Come capitato con Rabiot, Ramsey e Emre Can non spaventa infatti l’idea di aspettare ancora. Staremo a vedere cosa accadrà.

Di certo Eriksen sarebbe un colpo da capogiro, attenzione però perché piace anche al Barcellona e al Real Madrid che in queste settimane potrebbero provare l’affondo cercando di acquistare il calciatore danese.

