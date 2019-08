Diego Forlan attacca Ronaldo, parole non felicissime dell’ex attaccante uruguaiano nei confronti del fenomeno della Juventus di Maurizio Sarri.

Forlan aveva giocato con Cr7 al Manchester United e a Mirror ha raccontato: “Cristiano era egocentrico. Voleva sempre stare vicino allo specchio e passava tutto il giorno a guardarsi”. Parole che al momento non hanno portato a una risposta del lusitano.

Forlan attacca Ronaldo: “Egocentrico, allo United…”

Sono sicuramente polemiche che non toccano Cristiano, persona di grande cuore, professionista serio e campione fuori dal normale. Le “offese” dell’ex Inter infatti non porteranno a nessuna sua risposta come ci ha già dimostrato in passato proprio Ronaldo.

Chissà perché proprio in questo momento il calciatore uruguaiano ha deciso di venire fuori e di esprimere le sue impressioni su un passato veramente molto lontano del tempo. C’è da dire pure che sono passati oltre dieci anni dall’avventura a Manchester del fenomeno di Madeira e che da allora è cambiato anche il suo carattere.

Un calciatore che alla Juventus ha dimostrato di mettere sempre la squadra e i successi di questa davanti ai suoi interessi personali. Un ragazzo straordinario che è tra i più forti della storia, ma che in campo ha dimostrato di volersi allenare e giocare come se fosse l’ultimo dei gregari.

