Paratici a Barcellona, Calciomercato: Miranda e Rugani i nomi caldi

Fabio Paratici a Barcellona per portare avanti alcune trattative importanti in vista del futuro. La Juventus vuole Juan Miranda, terzino del Barcellona.

Fabio Paratici, nella serata di ieri ha messo a colpo un blitz importante nella città catalana per prendere Miranda e portarlo subito a Torino. La società bianconera ha messo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro, sul terzino ci sarebbe l’interesse anche dell’Olympique Marsiglia.

La Juventus vuole Miranda: ecco l’offerta bianconera

Proprio oggi l’agente del brasiliano ha parlato a Footmercato confermando l’interesse dei francesi che ancora, però, non hanno chiuso la trattativa: “Tutti parlano di prestito, ma non è stata ancora chiusa nessuna trattativa. Lavoriamo per chiudere l’accordo, ma ci sono anche altre offerte”.

La trattativa tra Barcellona e Juventus resta aperta, dunque, e può essere divisa rispetto a quella per Daniele Rugani. Oggi Paratici ha parlato anche del difensore toscano in uscita dalla Continassa ribadendo come le due trattative possano proseguire anche su binari separati. Sul difensore toscano resta viva la pista che porta alla Roma. I giallorossi sono fortemente interessati all’ex Empoli ed entro qualche ora potrebbe affondare il colpo. La Juventus attende.

