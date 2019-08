Parma Juventus, probabili formazioni: ci saranno Dybala e Khedira

Parma Juventus, probabili formazioni. Sabato 24 agosto la formazione campione d’Italia in carica sarà ospite dei ducali al Tardini di Parma. Andiamo a scoprire chi giocherà.

Quale sarà la formazione che scenderà in campo sabato prossimo a Parma? A Trieste Sarri (che probablimente al Tardini non ci sarà) ha fatto capire molto di quello che sarà la sua prima formazione ufficiale in vista dell’inizio del campionato di Serie A 2019-20.

Sarri ha deciso: Khedira e Dybala dal primo minuto

Andiamo a vedere come giocherà la Juventus a Parma: in porta Szczesny, Chiellini e Bonucci in difesa che dovrebbero partire titolari alla prima, Alex Sandro sulla fascia, Pjanic a centrocampo, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa in attacco. Sulla fascia destra Danilo dovrebbe vincere il ballottaggio con De Sciglio.

A centrocampo Khedira e Rabiot siano i più probabili, con Pjanic in regia. Infine, l’attacco, Paulo Dybala con Cristiano Ronaldo e il brasiliano Douglas Costa. La squadra più probabile sembra questa quindi: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Rabiot, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK