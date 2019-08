Rugani per Umtiti, Calciomercato Juventus: clamoroso scambio in vista?

Rugani per Umtiti? Il calciomercato Juventus porta alla luce un possibile e clamoroso scambio tra i bianconeri e il Barcellona.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport lo scambio sembra essere più di una possibilità, una situazione che andrebbe a giovare a entrambi gli allenatori che non vedono i due ragazzi.

Quello che appare ancor più clamoroso però è che il Sassuolo sarebbe interessato al prestito del centrale francese e potrebbe accoglierlo per un anno in prestito. Alla fine di questo poi il calciatore potrebbe entrare nella rosa bianconera per sostituire Giorgio Chiellini.

