Suarez alla Juventus, Calciomercato: dalla Spagna la clamorosa conferma

Suarez alla Juventus sembra essere davvero uno dei titoli di Fantamercato. Al momento è proprio così, dopo aver letto di Neymar dalla Spagna fanno arrivare la clamorosa notizia.

La Juventus, secondo i media spagnoli, sarebbe interessati a portare a Torino il forte attaccante uruguaiano Luis Suarez. Il numero nove del Barcellona non avrebbe smentito ufficialmente la notizia così come non lo ha fatto il Barca e questo lascia sognare i tifosi bianconeri.

Neymar al Barcellona, Suarez alla Juventus

Il centravanti dell’Uruguay, Luis Suarez, sarebbe entrato nel mirino di Fabio Paratici e del suo staff. Questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e più precisamente da alcuni esperti di mercato che si sono esposti su questa clamorosa possibilità.

Ci sono davvero tante cose che dovrebbero combaciare per farsì che quest’improbabile colpo di mercato possa essere messo a segno dalla Juventus. Il Barcellona dovrebbe portare in terra Catalana Neymar, la società bianconera dovrebbe a sua volta venedere due tra Higuain, Dybala e Mandzukic. Praticamente il tutto è quasi impossibile. Ma si sa il calciomercato moderno apre a qualsiasi scenario.

