Emre Can per Rakitic? Calciomercato: trattativa in corso

Emre Can per Rakitic? Questa che vede come protagoniste Barcellona e Juventus sembra essere una delle trattative più interessati dell’attuale sessione di mercato.



Maurizio Sarri ha fatto le sue scelte. Sami Khedira rimane in bianconero, mentre Emre Can e Matuidi possono partire. Questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni che arrivano dal mondo Juventus. Infatti, il centrocampista ex Liverpool non sembra convincere Sarri e per questo la Juventus ha deciso di lavorare per una cessione.

Emre Can per Rakitic? tutto pronto per lo scambio

Il Barcellona è fortemente interessato al centrocampista bianconero e anche il tedesco avrebbe dato l’ok per il trasferimento in terra catalana, così da avere la clamorosa possibilità di giocare con Messi dopo aver giocato con Ronaldo e competere da protagonista per la conquista della Champions League.

La Juventus avrebbe chiesto a Sarri come gestire questa trattativa, se puntare ad una cifra da reinvestire o chiedereIvan Rakitic. Il centrocampista croato sembra essere arrivato al termine della sua avventura con la maglia blaugrana e vorrebbe tentare una nuova esperienza. Sembra, dunque, che la Juventus farebbe sul serio per portare a Torino il croato. Cristiano Ronaldo avrebbe dato l’ok e pertanto l’operazione sembra essere in dirittura d’arrivo.

