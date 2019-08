Paratici incontra Ramadani, Calciomercato: Chiesa verso Torino?

Paratici incontra Ramadani e lo fa a Palazzo Parigi. Il dirigente bianconero avrebbe parlato con l’agente che cura gli interessi di Pjanic e Chiesa. Di cosa si sarà parlato?

Federico Chiesa, come riferito da Sportitalia, è tornato nel mirino della Juventus, o meglio è tornato a trattare il suo possibile trasferimento a Torino e lo ha fatto tramite il suo agente, Fali Ramadani.

Chiesa verso la Juvenus, Paratici incontra l’agente dell’attaccante

Oggi pomeriggio c’è stato un importante incontro, a Milano, tra Fabio Paratici e Fali Ramadani. Il ds bianconero, una volta uscito, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, pertanto non si sa di cosa si è parlato col procuratore. Ricordiamo, inoltre, che oltre a curare gli interessi di Miralem Pjanic, Ramadani sta lavorando come intermediario per il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus.

Il bosniaco, sappiamo per certo, che non è sicuramente inserito nella lista dei possibili partenti, infatti è considerato uno dei punti di forza della prossima Juventus di Sarri, fondamentale per le geometrie in mente all’ex allenatore del Chelsea e del Napoli. A questo punto, dopo l’arrivo di Ribery, Commisso potrebbe lasciar partire il suo gioiello, sapendo che la piazza è già stata conquistata dal grande colpo del francese. Sarà così?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK