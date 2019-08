Rakitic per Emre Can, Calciomercato Juventus: accordo a un passo

Lo scambio Rakitic per Emre Can sembra essere pronto a vedere il suo epilogo positivo. Il calciomercato Juventus potrebbe a questo punto regalare un campione.

Il calciatore turco è stato messo praticamente da parte dopo che i bianconeri hanno elevato a rango di titolarissimo Sami Khedira. Il giocatore ex Liverpool, si vocifera, potrebbe addirittura finire fuori dalla lista della Champions League e non è da escludere per lui una cessione.

Rakitic per Emre Can, Calciomercato Juventus: accordo a un passo

Sull’asse Torino-Barcellona stanno ragionando su cosa fare per cercare di arrivare a un affare che convenga ad entrambe le parti. Ivan Rakitic sembra non avere la voglia di continuare l’avventura a Barcellona, pronto ad approdare in un nuovo campionato.

La Juventus ci guadagnerebbe un calciatore straordinario, in grado di fare la differenza e di dimostrare di essere ancora al massimo della forma. Può giocare sia regista sia interno di centrocampo e sicuramente porterebbe qualità ai bianconeri.

Una ferita poi l’ha inflitta proprio ai bianconeri nella finale di Champions League del 2015 quando aprì le danze di quello che sarebbe stato poi un pesantissimo 3-1 dopo appena otto giri di orologio. Staremo a vedere cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK