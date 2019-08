Daniele Rugani alla Roma sembra essere cosa fatta. Mancano ancora alcuni dettagli per definire in maniera ufficiale l’operazione che porterà il difensore bianconero nella capitale.

Il trasferimento di Rugani alla Roma è da considerarsi, ormai, cosa fatta. Mancano alcuni dettagli, ma il difensore bianconero è vicinissimo al trasferimento in giallorosso per la prossima stagione. Fabio Paratici starebbe concludendo alcune clausule per il trasferimento del centrale già entro questo fine settimana.

Rugani a Roma, due giallorossi volano a Torino

Rugani alla Roma potrebbe coinvolgere due giovani classe 2001 cresciuti nella Roma. Secondo, indiscrezioni che arrivano dalla capitale, si tratterebbe del terzino destro Devid Eugene Bouah e del centrocampista Alessio Riccardi, che i bianconeri seguono già da qualche tempo.

La trattativa è ancora in corsa, entrambe le società vorrebbero chiudere al più presto visto l’imminente inizio del campionato, soprattutto la Roma vorrebbe avere Rugani per farlo lavorare con la squadra allenata da mister Fonseca. Pertanto i tempi di realizzazione della suddetta trattativa potrebbero non essere così lunghi. Bisogna vedere se la Juventus i due profili sopracitati li prenderà come parte del pagamento o solo come trattative parallele di collaborazione. Per molti tra Juve e Roma ci sarebbe un rapporto importante che ha già portato allo scambio tra Pellegrini e Spinazzola.

