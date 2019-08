Bentancur al Barcellona può essere un colpo di calciomercato in uscita della Juventus delle ultime ore anche se i tifosi non sono d’accordo.

Il centrocampista infatti è un calciatore giovane e dal sicuro futuro, conviene davvero cederlo? La Juventus è bloccata dalle mancate cessioni dei calciatori più in là con l’età e rischia di dover sacrificare un giovane talento. Di certo Bentancur però è un ragazzo di assoluto valore.

Bentancur al Barcellona? Calciomercato: che colpo di scena!

Difficile capire cosa accadrà, ma La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’ex Boca Juniors potrebbe essere coinvolto in una possibile trattativa in uscita. Giocatore di livello e molto tecnico può fare la differenza in mezzo al campo. Attenzione dunque al suo possibile salto in Liga.

La società riflette e i tifosi non ci stanno perché hanno un rapporto meraviglioso col calciatore uruguaiano. Staremo a vedere se davvero si farà anche se c’è da dire che tra i calciatori che potrebbero arrivare dal Barca ci sono Luis Suarez e anche Ivan Rakitic.

