Conferenza stampa Parma Juventus, parla Nedved

Parma Juventus è alle porte e con lei anche l’inizio del nuovo campionato di serie A. La formazione campione d’Italia in carica fa il suo esordio al Tardini contro i ducali.

La Juventus si prepara a scende in campo per la nuova stagione da protagonista. I campioni d’Italia in carica, saranno ospiti del Parma allo stadio Ennio Tardini. Per i bianconeri sembra essere prevista la formazioni tipo che però non vedrà Sarri in panchina per problemi di salute.

Parma Juventus, Nedved in conferenza stampa

La Juventus di Maurizio Sarri è pronta ad affrontare la nuova stagione andando a fare visita ai ducali di Parma al Tardini. Assente il neo tecnico dei bianconeri che non presenzierà nemmeno alla conferenza stampa di domani. Al suo posto parlerà Pavel Nedved.

Domani, venerdì 23 agosto, sarà il Vicepresidente Pavel Nedved a parlare in conferenza stampa in sostituzione di Maurizio Sarri alla vigilia della gara Parma-Juventus. L’appuntamento è alle ore 13.30 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.

