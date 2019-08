Il malore di Maurizio Sarri inizia a preoccupare i tifosi della Juventus. Il tecnico non sarà in panchina per le sfide contro il Parma e contro il Napoli.

La decisione è stata pubblicata tramite un comunicato ufficiale sul sito della Juventus stessa che ha specificato come gli ultimi accertamenti di oggi abbiano obbligato alla prudenza nonostante il buon decorso clinico. Sarà Gaetano Martusciello a sostituirlo come già accaduto contro la Triestina.

Malore Sarri, problema più grave del previsto?

Maurizio ha avuto una polmonite. Il tutto è stato scoperto dopo il malore accusato in pullman nel viaggio verso Villar Perosa per il classico vernissage di inizio stagione. Anche oggi però Sarri si è recato a Torino al JTC per coordinare il lavoro del suo staff.

Il tecnico salterà dunque la prima sfida contro il “suo” Napoli, una scelta dovuta ovviamente solo da motivi fisici e assolutamente slegata a quella splendida esperienza avuta in azzurro. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori informazioni in merito.

