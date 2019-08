Rugani alla Roma, Calciomercato: salta tutto?

Rugani alla Roma sembrava una trattativa destinata a concludersi in breve termine con il passaggio del difensore bianconero alla corte del tecnico Fonseca, ma qualcosa rischia di far saltare tutto.

Daniele Rugani piace alla Roma e lo stesso difensore avrebbe dato l’ok per il trasferimento nella capitale. Fino a qui nessun problema, ma le due società adesso devono trovare l’accordo economico e il metodo di pagamento. Infatti, tutto rischia di salta per via di alcuni dettagli.

Rugani alla Roma? trattativa in corso

Secondo Sky Sport, c’è stata una netta frenata nella trattativa che porta alla Roma il difensore della Juventus Rugani. Fabio Paratici avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto, più Celar e Riccardi come contropartite tecniche, ma sembra che questa formula non convince del tutto la Roma e da qui nasce la fase di stallo.

Adesso si attende un nuovo incontro tra le parti previsto domani mattina. L’agente di Rugani avrebbe dato l’ok al passaggio in giallorosso del suo assistito, adesso bisogna solo trovare l’accordo definitivo tra Roma e Juventus. La sensazione è che le due parti troveranno un punto d’incontro e che, dunque, Daniele Rugani, diventerà il nuovo centrale della squadra capitolina.

