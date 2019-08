Bentancur al Barcellona, Calciomercato: la Juventus detta le regole

Bentancur al Barcellona non sembra essere solo una suggestione di calciomercato. Infatti, sembra essere vicinissima la conclusione di una clamorosa operazione che porterà l’uruguaiano al Barca.

Rodrigo Bentancur potrebbe lasciare la Juventus nel corso dei prossimi 10 giorni. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

Bentancur verso il Barcellona, si decide tutto in settimana

L’operazione può andare in porto, ma c’è ancora qualcosa che rallenta il tutto. Infatti, il Boca Juniors, ex squadra del centrocampista vanta il diritto ad ottenere la metà dell’introito della rivendita. Per questo non ci sarebbe un’importante plusvalenza e questo potrebbe non andar bene ai bianconeri che vorrebbero fare cassa.

Se non dovesse partire Bentancur, il centrocampista indicato come “sacrificabile” sarebbe Blaise Matuidi. Il francese vorrebbe restare alla Juventus e giocarsi le sue carte al meglio e andare a scadenza il prossimo giugno. La Juventus avrebbe contatti con Monaco e Bayern Monaco per il campione del mondo. La prossima settimana si decide.

