Il calciomercato Juventus offre dei punti di domanda come quello sul centrocampo dove c’è veramente molta abbondanza.

I bianconeri sono su giocatori importanti come Paul Pogba, Christian Eriksen e Ivan Rakitic. Prima però deve arrivare almeno una cessione importante anche se pare che proprio nessuno al momento abbia intenzione di partite.

Calciomercato Juventus, rebus in mezzo al campo

In cima alla lista degli esuberi c’è Blaise Matuidi, calciatore dotato di grande personalità che però al momento non viene visto di buon grado da Maurizio Sarri che gli predilige Adrien Rabiot nel ruolo di mezzo sinistro. C’è poi da valutare la situazione legata ad Emre Can che piace al Barcellona cosi come Rodrigo Bentancur. Difficile pensare che possano andare via per la giovane età anche se c’è da dire che genererebbero entrambi belle plusvalenze

Attenzione poi alla trequarti dove Ramsey è leader. Proprio il gallese, arrivato a parametro zero, è in difficoltà nel 4-3-3. E se fosse lui la clamorosa cessione in mezzo al campo?

