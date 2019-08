Parma Juventus, ecco i 23 convocati bianconeri: clamorosa assenza

Parma Juventus è alle porte. Le due squadre faranno il loro esordio in campionato domani alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

La Juventus ha i suoi convocati per la trasferta di Parma. Lo società ha fornito l’elenco dei convocati in vista della gara contro i ducali.

Parma Juventus, ecco i convocati bianconeri

Questi i convocati dei bianconeri allenati da mister Maurizio Sarri in vista della sfida delicata di Parma, tra gli assenti spiccano Rugani e Ramsey.

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

17 Mandzukic

19 Bonucci

21 Higuain

23 Emre Can

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon

La Juventus dovrebbe giocare con il 4-3-3 resta ancora qualche dubbio di formazione. Infatti, in attacco resta il dubbio su chi giocherà prima punta fra Dybala e Higuain. Cristiano Ronaldo sarà il titolarissimo per l’attacco, con lui dovrebbe giocare Federico Bernardeschi anche se Douglas Costa potrebbe scalzare l’ex viola nelle gerarchie in testa a Sarri.

