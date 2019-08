Giorgio Chiellini papà, il capitano sblocca Parma Juventus con un gol da grande rapinatore d’area di rigore. Lui che è un difensore ha voluto aprire la stagione con questa splendida rete.

L’esultanza ci ha fatto pensare che il capitano stia aspettando un figlio con la sua compagna, visto che ha esultando portando il pollice alla bocca mimando il ciuccio. Un gesto che molti calciatori hanno fatto per emozionare i tifosi.

Chiellini papà, Parma Juventus: esultanza dedicata a…

Giocatore straordinario e di personalità sopra la media è sicuramente una notizia dolce per i bianconeri. Vedremo se arriveranno ulteriori notizie in merito, ma sicuramente il ragazzo ha dimostrato di avere personalità e di voler festeggiare con i suoi compagni una rete straordinaria e importante per il campionato bianconero.

