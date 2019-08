Parma Juventus è il match di lancio della nuova serie A 2019-2020. La formazioni bianconera è fatta, manca qualche dettaglio a destra e in attacco, ma ci sono delle certezze.

Maurizio Sarri ha deciso la formazione anti Parma che farà il suo esordio al Tardini nella prima giornata di campionato. Il tecnico bianconero ha il dubbio sulla corsia di destra: De Sciglio-Danilo, così come Dybala-Higuain in attacco, ma ha alcune certezza: Chiellini in difesa, Ronaldo in attacco e Sami Khedira a centrocampo.

Khedira-Sarri, clamoroso retroscena bianconero

Sami Khedira era destinato a lasciare la Juventus, questo almeno fino a qualche settimana fa. Per il tedesco si erano fatti i nomi di Arsenal, Fiorentina e Besiktas, poi tutto è finito con un nulla di fatto, o meglio con la permanenza in bianconero. Ma c’è un retroscena che spiega questa scelta da parte sua e della dirigenza juventina.

Infatti, da indiscrezioni molto vicine al mondo bianconero, si è venuto a sapere che Maurizio Sarri sarebbe rimasto folgorato dal centrocampista ex Real Madrid, questo per intelligenza tattica, disponibilità e soprattutto maturità. Tutte componenti che fanno pensare ad un centrocampo di livello internazionale con Rabiot e Pjanic. Sarri pare parli per minuti con il tedesco prima di ogni allenamento, come se gli stesse dando le chiavi del centrocampo e il ruolo di allenatore in campo.

