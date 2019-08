Parma Juventus formazioni ufficiali, che sorpresa tra i bianconeri! Maurizio Sarri potrebbe sorprendere tutti lasciando in panchina Cristiano Ronaldo ancora non al meglio.

Ecco la formazione ufficiale:

Juventus 4-3-3 – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi.

Il conto alla rovescia sta per terminare. L’attesa ormai è finalmente finita. Il campionato di Serie A è pronto a ripartire e a riaprire i battenti. Favorita numero, neanche a dirlo, sarà ancora una volta la Juventus, reduce da ben otto scudetti di fila. Un dominio a dir poco incontrastabile quello della ‘Vecchia Signora’. Quella che è ancora in corso è stata però in corso Galileo Ferraris

un’estate all’insegna della rivoluzione e dei cambiamenti radicali. Salutato, non senza qualche polemica e attrito, Massimiliano Allegri, sulla panchina bianconera si è accomodato Maurizio

Sarri, colui che, ai tempi del Napoli, era considerato il nemico giurato e l’avversario numero uno.

Parma Juventus formazioni ufficiali, la prova del nove

Il cammino dei campioni in carica prenderà il via dallo stadio Tardini di Parma, un terreno di gioco storicamente un po’ ostico. Il grande assente con molta probabilità sarà proprio Sarri, messo

ai box da una polmonite. Al suo posto dovrebbe esserci Martusciello, Ma quale sarà l’undici con cui scenderà in campo la Juventus? I dubbi sono ancora tanti. L’unica certezza potrebbe essere rappresentata dal modulo, il 4-3-3. In attacco, nonostante le tante voci di mercato, potrebbe essere Dybala a completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. A centrocampo dovrebbe debuttare il neo acquisto Rabiot accanto a Khedira e Pjanic. Ma è in difesa che i ballottaggi la fanno da padrone: Bonucci-De Ligt come partner di Chiellini e Danilo-Cuadrado come terzino destro.

Nodi che saranno sciolti soltanto poco prima del fischio d’inizio.

Da tenere d’occhio e da non sottovalutare i gialloblu di D’Aversa. La coppia d’attacco formata da Gervinho e Inglese potrebbe essere un’autentica spina nel fianco per la retroguardia dei

bianconeri. Insomma, in terra emiliana sarà la prima vera prova del nove per la Juventus. Perché il ruolo di favorita assoluta si lega irrimediabilmente a due parole: vietato sbagliare.

Giampiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK