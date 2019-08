Parma Juventus streaming diretta live, segui la gara in tempo reale

Parma Juventus streaming diretta live, come seguire la partita online e quindi vedere tutti i gol e le azioni della prima giornata di campionato.



Tutto pronto per la prima giornata di Serie A. La Juventus campione d’Italia in carica sono ospiti del Parma al Tardini. Il Parma si ripresenta con D’Aversa in panchina dopo l’ottima annata della scorsa stagione, mentre i bianconeri sono guidati dall’ex Napoli e Chelsea Maurizio Sarri (in dubbio per la prima uscita ufficiale per problemi di salute).

Parma Juventus streaming diretta live, segui la partita online

Parma-Juventus si gioca sabato 24 agosto allo stadio Tardini, calcio d’inizio fissato per le ore 18.

La gara sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Parma-Juventus in streaming basterà collegarsi a Sky Go, il servizio riservato a chi è abbonato Sky, oppure abbonandosi a NOW TV, la web TV di Sky.

Le probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK