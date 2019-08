Parma Juventus potrebbe essere una delle partite più difficili di questo inizio di stagione per la formazione bianconera. Maurizio Sarri non ci sarà per un problema di salute e forse anche un big.

Partita complicata, quella di Parma, per la Juventus. Il Tardini è sempre stato uno stadio ostico, ma inoltre, in questa fase c’è un leggero ritardo di condizione che può pesare sulla prestazione della squadra di Sarri.

Sarri rischia di perdere un big per la sfida con il Parma

Il Parma di D’Aversa sa di avere una gara difficilissima davanti a se, ma anche per la Juventus non sarà facile. La società bianconera si prepara a dare il via alla nuova stagione, ma dovrà farlo senza il supporto del suo neo tecnico: Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero è rimasto vittima di una polmonite che non lo farà sedere in panchina contro Parma e Napoli.

Oltre a Sarri, la Juventus rischia un’altra pesante defezione. Infatti, tra i titolari, da qualche giorni figura il nome di De Ligt, ma è giunta notizia che forse l’olandese non verrà rischiato dal primo minuto a causa di una piccola contrattura al polpaccio sinistro. Nulla di grave, tanto che Nedved non lo ha inserito tra gli indisponibili in conferenza stampa. Leonardo Bonucci è pronto ad affiancare Chiellini al centro della difesa.

