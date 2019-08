Mario Mandzukic lascerà la Juventus? Le ultime news parlano di una nuova possibilità riguardante il futuro dell’attaccante croato che ieri non ha giocato.

La panchina di ieri per tutti i 90 minuti della prima di campionato contro il Parma è stato un segnale piuttosto importante riguardo al futuro di Mario Mandzukic: l’attaccante croato, dopo anni di successi alla Juventus, sarebbe arrivato al capolinea della sua esperienza in bianconero. Per lui, adesso, si apre una nuova strada, che tuttavia la Vecchia Signora avrebbe preferito non percorrere.

Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: nuova opzione

Una nuova opzione per il futuro del croato potrebbe essere piuttosto inaspettata. Nessuna squadra, infatti, al momento ha affondato il colpo per l’attaccante croato e, per questo motivo, la società di Corso Galileo Ferraris, vista l’abbondanza di giocatori là davanti, potrebbe decidere di rescindere il suo contratto.

Chiaramente la scelta, qualora si avverasse, dovrebbe necessariamente essere consensuale ed al momento non si conosce la volontà del giocatore, il quale non ha mai mostrato segnali di voler lasciare Torino.

Staremo a vedere che cosa accadrà in queste ore ma la scelta di far scendere in campo dal primo minuto il rientrante Gonzalo Higuain è un segnale piuttosto emblematico: per Mario Mandzukic non c’è più spazio.

