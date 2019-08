Mihajlovic in panchina, Bologna: il tecnico stupisce tutti

Mihajlovic in panchina con il suo Bologna a Verona. Il tecnico serbo, nonostante la leucemia che lo sta costringendo a delicate sedute di chemioterapia ha voluto essere presente all’esordio dei felsinei.

Il tecnico Sinisa Mihajlovic, come si sa, è stato colpito dalla leucemia, dopo la conferenza stampa c’è stato un chiaro momento di tristezza, ma anche di grande voglia di lottare per combattere e debellare il male. L’annuncio era stato fatto per preparare l’ambiente ad una sua prolungata assenza, ma oggi il serbo ha stupito tutti.

Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia

Il Bologna era pronto ad affrontare il Verona per la prima gara stagionale. La prima di serie A è di certo una delle partite più difficili e sentite per ogni calciatore e società. Proprio per questo l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihaljovic, non se l’è sentita di lasciare soli i propri ragazzi e stupendo tutti e arrivato in albergo facendo una vera e propria sorpresa a tutto l’ambiente felsineo.

Da indiscrezioni si sa che solo alcuni dirigenti erano al corrente della decisione del tecnico che avrebbe maturato quest’idea già da tempo. Tornare in panchina dopo tre sedute di chemioterapia e 13 kg persi per via della terapia non è cosa da tutti. Tra i più sorpresi sicuramente Poli che con volto emozionato e commosso ha dichiarato: “Siamo rimasti scioccati, non ce lo aspettavamo, anche se ce l’aveva promesso. Siamo rimasti colpiti, ma siamo contenti che Mihajlovic sia qui con noi, dimostra di avere un coraggio eccezionale. Ci siamo emozionati al suo arrivo in albergo“. L’allenatore è stato accolto da un grande applauso allo stadio Bentegodi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK