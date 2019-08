Rugani alla Roma, Calciomercato: i giallorossi accellerano

Rugani alla Roma è diventata una priorità assoluta per i giallorossi. Anche a detta del neo tecnico giallorosso l’arrivo di un difensore di qualità è fondamentale per la stagione.

La Roma cerca ancora un difensore e un’attaccante. Per questo la società giallorossa lavora in maniera decisa all’ultima settimana di mercato. Fonseca ha confermato ieri, la necessità di un rinforzo di qualità in difesa.

Rugani alla Roma, i giallorossi accellerano

Nella giornata di lunedì, il ds giallorosso Petrachi sentirà Paratici per riparlare di Daniele Rugani, escluso dalla Juventus per la trasferta di Parma. Si è capito che la Roma non ha alcuna intenzione fare salti mortali per portare il difensore nella capitale, ma che a certe condizioni, l’operazione si potrà fare.

In ballo c’è anche il futuro di tre giovani meno conosciuti: il centravanti sloveno Celar, ora in prestito al Cittadella, l’ala D’Orazio e il difensore Gozzi, che potrebbero facilitare lo scambio delle plusvalenze. La Juventus ci pensa, è la settimana decisiva.

