Scambio Dybala Neymar tra Juventus e Psg: Mauro Icardi e l’Inter giocano un ruolo fondamentale in tutto questo ed il motivo è presto detto.

Ha fatto discutere -e non poco- la scelta di non far scendere in campo Paulo Dybala contro il Parma ieri. Martusciello, il vice di Sarri, ha spiegato che si è trattata soltanto di una mera questione tecnica ma in molti credono che non sia così. Ecco allora che torna in auge lo scambio Dybala Neymar tra Juve e Psg. Ci sono novità importanti: tutto, paradossalmente, passa da Mauro Icardi.

Scambio Dybala Neymar, Calciomercato Juventus: Icardi la chiave

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, lo scambio tra la Joya e l’asso in rotta di collisione con i francesi si potrebbe anche fare, ma non sarà semplice. Il Barcellona non sembra essere al momento in grado di far fronte alle richieste economiche del Paris Saint-Germain, ma ciò che più preoccupa è il Real Madrid: un’offerta arriverà a breve per l’attaccante brasiliano.

E Icardi che ruolo gioca in tutto questo? L’attaccante, finito ai margini del progetto Inter di Antonio Conte, è al momento l’opzione più percorribile o quantomeno più fattibile.

I rapporti non propriamente idilliaci tra Paratici e Marotta, però, stanno complicando e non poco il dialogo. Se la pista che porta alla punta argentina classe 1993 dovesse chiudersi all’improvviso, quindi, è lecito aspettarsi un all-in sullo scambio Dybala Neymar, con la possibilità tuttavia da parte della Juventus di ritrovarsi al 2 settembre, ossia alla chiusura del calciomercato, con la Joya ancora in rosa.

