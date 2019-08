Inter Lecce streaming diretta live: come vedere la partita online

Inter Lecce streaming: come vedere la partita in diretta tv e online. Guarda tutti i gol e gli highlights dell’esordio in campionato di Antonio Conte.

L’esordio dei nerazzurri in campionato nel posticipo contro il Lecce, neopromossa in Serie A, sarà un vero e proprio colpo al cuore per Antonio Conte, pugliese di nascita. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming live su Dazn in esclusiva: Inter Lecce su Sky non sarà visibile.

Staremo a vedere come esordirà il neo tecnico nerazzurro in una partita che, sulla carta, si prospetta relativamente semplice per la compagine milanese di Appiano Gentile, la quale tuttavia non dovrà sottovalutare l’impegno: come ha già dimostrato, ad esempio, il Milan contro l’Udinese, sconfitto di misura, gli inizi sono sempre, per tutti, nessuno escluso, un punto di domanda piuttosto grosso.

Inter Lecce diretta tv: Dazn o Sky?

La partita tra i nerazzurri ed i pugliesi sarà visibile in esclusiva su Dazn in diretta tv online. Il posticipo delle ore 20:45 della prima giornata di Serie A, quindi, su Sky non sarà visibile. Come sappiamo tre partite su dieci a settimana saranno trasmesse sulla web tv che, dall’anno scorso, sta detenendo i diritti di alcuni match.

Inter Lecce streaming live

Inter-Lecce in streaming sarà visibile sempre e soltanto su Dazn, che offre a tutti i suoi abbonati, oltre ai primi 30 giorni di prova gratuita, anche la possibilità di seguire su pc, tablet e smartphone tutte le partite che trasmette, compresa questa di Serie A e non solo.

Lo streaming gratis di Inter Lecce in maniera 100% legale, però, lo ricordiamo, non esiste: Dazn è l’unico canale ufficiale che manderà in onda questa sfida dei nerazzurri.

Probabili Formazioni

I nerazzurri di Antonio Conte dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2 dove Handanovic sarà tra i pali, D’Ambrosio difensore sul centro-destra, De Vrij in mezzo e Skriniar a completare il reparto. A centrocampo ritorna dal 1′ Candreva, con Asamoah dalla parte opposta, mentre in mezzo Brozovic e Sensi saranno gli interni con Sensi in cabina di regia. In avanti spazio al duo dei sogni nerazzurri con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Liverani risponde con un 4-3-1-2 dove Gabriel sarà in porta, Rispoli e Calderoni terzini e Rossettini-Lucioni coppia di difensori centrali. In mediana il giovane ex Fiorentina Petriccione agirà accanto a Tachtsidis e Majer, con Mancosu sulla trequarti dietro a Falco e Lapadula.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK