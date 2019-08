De Ligt sarà ancora in panchina in Juventus Napoli? Dopo le dichiarazioni di ieri che hanno fatto discutere, il difensore centrale verrà “punito” oppure no?

Sono dichiarazioni che senz’altro non appartengono allo stile-Juve quelle che nella giornata di ieri ha espresso De Ligt. Il ragazzo, rimasto fuori un po’ a sorpresa dall’11 titolare che ha affrontato il Parma, ha confessato che avrebbe voluto giocare e che non si aspettava una sua esclusione, in quanto in settimana non era riuscito a cogliere segnali in tal senso.

In molti si chiedono se rimarrà in panchina anche in Juventus Napoli per punizione da parte della società di Corso Galileo Ferraris.

De Ligt, panchina Juventus Napoli? La decisione

Mancano ancora 5 giorni prima del big match Juve Napoli che si giocherà sabato sera alle ore 20:45 al J Stadium. L’ipotesi, però, sussiste e vede il difensore centrale classe 1999 ex Ajax ancora fuori dai giochi, ma il motivo con tutta probabilità potrebbe non essere quello che in molti pensano.

Non ci dovrebbe essere quindi nessuna punizione per il giovane top player acquistato per 75 milioni di euro durante questa sessione estiva di calciomercato: al contrario, il motivo di una sua eventuale esclusione sarebbe, come già annunciato da Martusciello in generale, per una questione tecnica.

E’ meglio, soprattutto in questa prima fase di stagione molto delicata, dare spazio a giocatori già rodati e che conoscono la Serie A, correndo con meno probabilità il rischio di bruciarsi.

Insomma, la panchina per De Ligt in Juventus Napoli non è un’opzione impossibile, ma quelle dichiarazioni certamente, benché in buona fede, non rappresentano di certo lo stile della compagine bianconera.

