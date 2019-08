Daniele Rugani alla Roma, spuntano nuovi dettagli che sembrano confermare l’affare. I bianconeri sono pronti a lasciarlo partire, le ultime di calciomercato.

Arrivano nuove conferme dell’affare Rugani-Roma, soprattutto dopo la mancata convocazione del ragazzo che non è nemmeno finito in panchina durante la sfida vinta per 1-0 contro il Parma. Il difensore centrale classe 1994, ormai fuori dal progetto bianconero per questa stagione, si avvicina a grandi passi alla compagine giallorossa.

Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: nuove conferme

A confermare il fatto che in atto c’è una trattativa, oltre alla mancata convocazione del ragazzo, c’è un ulteriore fattore che, seppur piccolo, potrebbe essere considerato piuttosto significativo.

I capitolini, infatti, starebbero trovando molte difficoltà nell’arrivare a Nkoulou del Torino in quanto nelle ultime ore è spuntata una clamorosa penale da pagare. Ecco allora che la Roma è tornata prepotentemente su Rugani, o almeno secondo quanto riportato da Calciomercato.com.

Ora starà a Paratici cercare di proseguire una trattativa di fatto avviata ma poi lasciata in stand-by. Il prezzo? Non meno di 30 milioni di euro, cifra che forse è troppo bassa se consideriamo il talento cristallino di cui è dotato il ragazzo il quale, tuttavia, in bianconero sembra aver finito i suoi giorni.

