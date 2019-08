Lo scambio Emre Can Rakitic tra Juventus e Barcellona è un sogno possibile o tramonterà? Fabio Paratici è al lavoro per renderlo realtà: le ultime.

C’è davvero tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato Juventus in entrata ma anche e soprattutto in uscita. Su tutti, nelle ultime ore è uscita un’altra news davvero interessante che, se confermata e se andrà in porto, rappresenterebbe un vero e proprio colpo per Fabio Paratici. Lo scambio Emre Can Rakitic tra la Juventus ed il Barcellona è davvero interessante, ma ci sono parecchi problemi da risolvere.

Scambio Emre Can Rakitic, Calciomercato Juventus: le ipotesi col Barcellona

Ci sono diverse opzioni sul piatto per portare il turco ex Liverpool alla corte dei blaugrana. Il centrocampista classe 1994 non è considerato una primissima scelta per Maurizio Sarri che, come abbiamo visto, lo ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti della sfida contro il Parma.

I rumors sulle ultimissime news di calciomercato Juve vedono un Paratici impegnato a capire quali saranno i margini di manovra con il Barça, ma non è da escludere che il ragazzo possa essere inserito in altri affari che portano sempre a top player, come ad esempio quelli con il Psg per Di Maria, oppure con il Bayern Monaco.

Al momento questo scambio rimane sullo sfondo ma potrebbe accendersi da un momento all’altro: del resto, il mercato chiude il 2 settembre e c’è ancora qualche giorno per muoversi.

