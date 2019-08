Serie C, esordio amaro per i bianconeri: U23 sconfitta a Novara

Serie C, esordio amaro per la Juventus U23 di Fabio Pecchia. La formazione bianconera, infatti, è stata sconfitta per 2-0 dal Novara nella prima giornata di campionato.

Il campionato della Juve U23 comincia con una sconfitta per 2-0 rimediata in casa del Novara. Bisogna dire che i bianconeri sono stati sfortuntati in occasione dei due gol subiti, entrambi finiti in rete per due deviazioni fortuite.

Arriva una sconfitta alla prima giornata di campionato dell’Under 23 di Fabio Pecchia. La compagine bianconera ha perso la sfida contro il Novara per 2-0. Gara decisa dai gol al 12′ di Pogliano, mentre al 19′ di Collodel. Sugli spalti del Sivlio Piola di Novara, anche uno spettatore d’eccezione: l’ex giocatore della Juventus e della Nazionale Fabio Grosso.

Dopo il 2-0 non c’è stata la reazione sperata da parte dei bianconeri che mestamente hanno subito il giro palla degli azzurri abili a sfruttare il vantaggio psicologico. Tra i bianconeri l’unicon che prova qualcosa è Lanini, ma non può bastare. Finisce 2-0 per il Novara, giusto così.

