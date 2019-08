Calciomercato Juventus: un esubero dei bianconeri a centrocampo potrebbe trasferirsi al Milan in questi giorni. I rossoneri vogliono esperienza in mediana.

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista d’esperienza e di qualità in grado di rinforzare un reparto che, al momento, appare privo dell’esperienza necessaria per poter lottare per un piazzamento in Champions League. I rossoneri guardano allora in casa Juventus per cercare un rimpiazzo di Frank Kessie, la cui permanenza in rossonero è tutto fuorché certa.

Calciomercato Juventus: un centrocampista verso il Milan

Il nome sulla lista degli uomini mercato del Milan è Blaise Matuidi. Il mediano francese, sebbene abbia giocato titolare la prima partita dell’anno con la Juventus, rimane sulla lista dei partenti e, proprio per questo motivo, qualora arrivasse l’offerta giusta Paratici potrebbe farlo partire senza troppe esitazioni, complice un ingaggio davvero elevato.

Ovviamente quello dell’ex Psg non è l’unico nome sulla lista del calciomercato del Milan: tra gli altri per rinforzare la compagine di Giampaolo, uscito sconfitto dalla prima gara dell’anno contro l’Udinese di Tudor, è Rafinha del Barcellona, che anche quest’anno rischia di trovare poco spazio.

