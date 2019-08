Dybala al Psg, Neymar adesso è diventata la chiave per il suo trasferimento in Francia. Le ultimissime di calciomercato parlano di un loro futuro legato.

La Juventus non molla la presa e vuole cedere Paulo Dybala. Ormai l’unica pista concreta rimasta è quella che porterebbe la Joya al Paris Saint-Germain, ma tutto, oggi più che mai, dipende dal futuro di Neymar. Se l’asso brasiliano non riuscirà ad essere ceduto (e qui ci sono tante novità) allora l’argentino dovrà rimanere in bianconero per almeno altri sei mesi.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: Neymar verso Barcellona

Se nelle ultime settimane si era ormai parlato di un Barça totalmente fuori dai giochi per l’asso brasiliano, che ha giocato in Catalogna per alcune stagioni, adesso l’esperto di calciomercato Claudia Garcia parla di un riavvicinamento importante tra le parti.

Questa pista, qualora venisse calcata, riaprirebbe le porte a Dybala, con Leonardo che lo accoglierebbe a braccia aperte. Nelle prossime ore si attendono sviluppi in tal senso ma una cosa è certa: il tempo alla Juve per l’attaccante numero 10 sono ormai agli sgoccioli, sebbene Maurizio Sarri lo consideri ancora parte del progetto a differenza di quanto sta accadendo all’Inter per Mauro Icardi.

