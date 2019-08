Daniele Rugani alla Roma, c’è la data per chiudere questa trattativa di calciomercato tra i capitolini e la Juventus: il difensore pronto a dire addio.

La Roma sta chiudendo l’affare che porterà Daniele Rugani alla corte di Fonseca. Il difensore centrale classe 1994, ormai finito ai margini del progetto della Juventus, nelle prossime ore potrebbe ufficialmente diventare un nuovo giocatore giallorosso: c’è finalmente una data.

Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: c’è la data

Secondo quanto riporta Tuttosport, in queste ora andrà in scena il summit decisivo tra le parti con l’obiettivo di limare gli ultimi dettagli e poi di fatto definire tutto l’affare. I rapporti tra le due società ormai sono buoni, forti del fatto che al momento Paratici deve necessariamente vendere per fare cassa e liberarsi degli esuberi.

Attendiamo la fumata bianca nelle prossime ore, che potrebbero diventare giorni ma in ogni caso le sensazioni che trapelano riguardo a questo affare sono assolutamente positive.

Tra oggi e domani, quindi, ci attendiamo un blitz finale per la Roma che si dovrebbe accaparrare Daniele Rugani, che domenica contro il Parma non è nemmeno andato in panchina con la Juventus.

Le cifre dell’affare dovrebbero aggirarsi intorno ai 23 milioni di euro, prezzo leggermente inferiore rispetto a quanto preventivato dai bianconeri i quali, tuttavia, dovranno accontentarsi.

